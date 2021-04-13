Перерасчет детских пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет

Семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно, которые уже получают данные выплаты могут вновь подать заявление на перерасчет, и это можно сделать на федеральном портале госуслуг. Об этом рассказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова во время прямого эфира в социальных сетях.

Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в новом размере после 1 апреля 2021 года в течение 2021 года в конце выплатного периода. Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе, и, если семья соответствует критериям нуждаемости, будет рассчитан необходимый размер выплаты и произведен перерасчет с начала года.

«Если семья обратилась за перерасчетом и проверкой установлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения (выплата назначается на один год)», — отметила министр.

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи: 50% — базовый размер, 75% — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, 100% — если при назначении пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Органы социальной защиты на основе сведений о доходах рассчитают пособие в нужном размере. При оценке нуждаемости будут учитываться не только доходы, но и имущество заявителей. Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

Если в расчетном периоде (12 месяцев) у родителей отсутствовал доход по объективным причинам, продолжительность которых суммарно составляет не менее 10 месяцев, то пособие будет назначено, несмотря на «нулевой доход».