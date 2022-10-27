Переработку дикоросов назвали одним из самых перспективных направлений в Якутии

В Якутии создаются условия для увеличения объемов сельхозпродукции. В целях увеличения посевов картофеля, овощей минсельхоз республики заранее заложит определенную сумму средств для направления производителям сельхозпродукции финансовых средств на приобретение семян уже в первом квартале года. Так, например, чтобы увеличить площадь посевов руководитель хозяйства должен закупить из завезти необходимое количество семян и удобрений уже в начале года.



Такое поручение региональному министерству сельского хозяйства дал премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко на рабочей встрече с предпринимателями сферы сельского хозяйства и пищевого производства республики.



«Главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена задача увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции в республике. Мы вас собрали, чтобы услышать возникающие проблемы и спланировать работу на 2023 год. Наш рынок постепенно заполняют другие регионы. Это говорит о том, что надо обратить внимание на внутренний продукт», — отметил Андрей Тарасенко.



В ходе разговора премьер-министр обсудил с участниками встречи проблемные вопросы увеличения объемов производства местной продукции. Одним из главных препятствий здесь является отсутствие у предпринимателей сферы сельского хозяйства свободных денежных средств. Отвечая на данный вопрос, Андрей Тарасенко отметил, что в регионе заключены договора с банками о предоставлении льготных ставок для сельхозпроизводителей. Заявки на

получение льготных кредитов собирает Минсельхоз республики.



На встрече также озвучены предложения по переработке дикоросов. Данное направление в республике сегодня является одним из самых перспективных в производстве местной продукции.

Так, в частности, предложено развитие коллективного движения по заготовке и переработке дикоросов, создание на местах сбора центров по первичной переработке ягод и грибов.

Поступившие предложения включены в протокол встречи для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих решений на уровне правительства республики.