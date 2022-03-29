Переправу через Лену закроют 15 апреля

Переправу Якутск-Нижний Бестях планируют закрыть 15 апреля, сообщает тгк YakutiaNews.

С 1 апреля вводят ограничения Переправу «Якутск-Нижний Бестях» автодороги «Колыма» планируют закрыть 15 апреля. Начинается постепенное снижение грузоподъёмности — до 30 тонн с 1 апреля; — до 20 тонн с 5 апреля; — до 10 тонн с 11 апреля.

Предварительная дата закрытия автозимника — 15 апреля

Фото: Sakhalife Источник: тгк YakutiaNews.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх