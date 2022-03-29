29.03.2022
18:15
47
Погода
Переправу через Лену закроют 15 апреля
Переправу Якутск-Нижний Бестях планируют закрыть 15 апреля, сообщает тгк YakutiaNews.
С 1 апреля вводят ограничения
Переправу «Якутск-Нижний Бестях» автодороги «Колыма» планируют закрыть 15 апреля. Начинается постепенное снижение грузоподъёмности — до 30 тонн с 1 апреля; — до 20 тонн с 5 апреля; — до 10 тонн с 11 апреля.
Предварительная дата закрытия автозимника — 15 апреля
Фото: Sakhalife
Источник: тгк YakutiaNews.
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