29.03.2022
18:15
47

Погода

Переправу через Лену закроют 15 апреля

Переправу Якутск-Нижний Бестях планируют закрыть 15 апреля, сообщает тгк YakutiaNews.
С 1 апреля вводят ограничения

Переправу «Якутск-Нижний Бестях» автодороги «Колыма» планируют закрыть 15 апреля. Начинается постепенное снижение грузоподъёмности — до 30 тонн с 1 апреля; — до 20 тонн с 5 апреля; — до 10 тонн с 11 апреля.
Предварительная дата закрытия автозимника — 15 апреля

Фото: Sakhalife
Источник: тгк YakutiaNews.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх