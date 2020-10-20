Переправа «Якутск – Нижний Бестях» будет открыта до начала ноября?

На текущую дату паромные переправы на реках республики завершили свою работу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Вне сроков навигации на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» будут работать суда (имеющие ледовый класс) в сопровождении тяжелых буксиров ориентировочно до начала ноября.

Тарифы на перевозку грузов в период неблагоприятных метеорологических условий установлены приказом Госкомцен РС(Я) от 27 сентября 2016 года. Далее в период межсезонья в начале ноября по маршруту «Жатай-Техтюр» будут осуществляться грузовые перевозки с привлечением ледокола «Капитан Бородкин», ориентировочно до конца ноября.

В настоящее время, на федеральной автомобильной дороге «Вилюй» завершается работа паромных переправ через реку Вилюй. Пересечение реки Вилюй в период ледостава и до пробивки ледовых переправ невозможно. По информации ФКУ Упрдор «Вилюй» открытие ледовых переправ через реку Вилюй планируется в начале декабря.