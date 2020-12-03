Переправа в Хатассах открыта

На территории Якутска и Мегино-Кангаласского района открыта ледовая переправа через реку Лену по направлению «Хатассы – Павловск» для транспортных средств с общей массой до 3 тонн. Ее открытие переносили с 25 ноября.

Приемка объекта состоялась сегодня, 3 декабря, комиссией по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду. На переправе задействуют две основные полосы движения и одну резервную.

Открытие проезда по ледовому зимнику для автомобилей с массой свыше 3 тонн будет поэтапным, по мере нарастания толщины ледяного покрова.

Для соблюдения норм безопасности управлением автодорог республики организована на берегах реки круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация.

Напомним, ориентировочный срок открытия зимней переправы Хатассы — Павловск переносился с 25 ноября на 7 декабря в связи с недостаточным промерзанием ледяного покрова фарватера реки.