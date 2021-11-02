Переправа через Лену: паром уже закрыт, пойдут баржи с ледоколом

С 1 ноября завершаются перевозки автотранспорта и грузов на паромной переправе «Якутск — Нижний Бестях»

1 ноября 2021 года завершаются перевозки автотранспорта и грузов на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях». На данный момент перевозки осуществляются с привлечением 4 паромов (Паром-8, Паром-9, СП-868 и Капитан Леонтьев) в сопровождении тяжелого буксира ОТ-2931.

ПАО «ЛОРП» планирует с 3 ноября 2021 года начать грузовые перевозки по маршруту «Жатай – Техтюр» в сопровождении ледокола. В настоящее время завершаются работы по подготовке причала и подъездной дороги в с.Техтюр Мегино-Кангаласского района.

Перевозки будут выполнять баржа-буксирный состав «Механик Курчатов» и «Жатай-1», сопровождать состав будет ледокол «Капитан Бородкин».

В связи с этим, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует грузоотправителям и водителям воздержаться от поездок, либо спланировать прибытие автотранспорта к месту назначения до закрытия работы паромной переправы.

Ледовая переправа «Якутск-Нижний Бестях» откроется 5 января

Ледовую переправу через Лену по маршруту «Якутск-Нижний Бестях» планируют открыть с 5 января.

Ледовые автозимники на федеральной трассе „Колыма” планируется открыть: через реку Лену „Якутск-Нижний Бестях” – с 5 января, через реку Алдан „Хандыга — Мегино-Алдан” – с 24 ноября. Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках ФАД «Вилюй» будет разрешен: с 24 ноября — 660 км (Верхневилюйск) и 807 км (Кюндядя). С 5 декабря будет отрыт участок на 956 км (Устье), – с 5 декабря; с 10 декабря — 1049 км (Крестях). В настоящее время дорожники приступили к подготовительным работам и по обустройству подходов к ледовым переправам. Исходя из погодных условий и фактического состояния льда, сроки могут быть скорректированы.