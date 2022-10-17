Переполошившие Якутск лошадки обошлись хозяину в «копеечку»

Предприниматель, владелец лошадей, которых отловили на прошлой неделе в центре города и отогнали на штрафстоянку, был оперативно установлен и оплатил стоимость услуг по перегону и содержанию животных в сумме 145 тысяч рублей, передает тгк Якутск.



Об этом сообщил во время общегородской планерки 17 октября глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ.