17.10.2022
09:45
335

Якутск

Переполошившие Якутск лошадки обошлись хозяину в «копеечку»

Предприниматель, владелец лошадей, которых отловили на прошлой неделе в центре города и отогнали на штрафстоянку, был оперативно установлен и оплатил стоимость услуг по перегону и содержанию животных в сумме 145 тысяч рублей, передает тгк Якутск.


Об этом сообщил во время общегородской планерки 17 октября глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Где сейчас табун лошадей, который промчался по проспекту Якутска?
Где сейчас табун лошадей, который промчался по проспекту Якутска?
Источник: тгк Якутск.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх