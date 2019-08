View this post on Instagram

Фотофакт: Переполненные мусорные контейнеры в центре Якутска . Фото из присланного: Здравствуйте это безобразие находится по адресу П.Алексеева 21. Мусор очень редко убирают. А хотят установить большие мусорные контейнеры, чтобы еще реже вывозить. . #sakhalife #вывозмусора #мусорнаяреформа #якутск #Якутскэкосети #всерешаетчеловек