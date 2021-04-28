Перепись покажет национальный состав Якутии

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РС(Я) отмечает, что единственным источником выявления национального состава населения являются переписи населения.

За период между переписями 2002 и 2010 годов под общим влиянием перемен социально-экономической ситуации в стране произошли заметные изменения в национальном составе республики.

Согласно последней переписи населения 2010 года в Якутии в мире и согласии проживают представители более 120 национальностей, которые развивают экономику, стремятся к повышению качества жизни населения, имеют достижения в области культуры, образования, здравоохранения, науки, физкультуры и спорта.

Якутское население является наиболее многочисленным и составило 466,5 тыс. человек или 48,7% в общей численности населения республики (97,6% в общей численности якутов, проживающих в Российской Федерации). По сравнению с 2002 годом его численность и доля увеличились на 34,2 тыс. человек и 3,2 процентных пунктов, соответственно. Доля некогда многочисленных представителей славянских национальностей сократилась: русских – с 41,2% до 36,9%, украинцев – с 3,6% до 2,1%, что связано, в основном, с их миграционным оттоком за пределы республики.

По данным переписи 2010 года численность русских составила 353,6 тыс. человек. До переписи 2002 года они являлись наиболее многочисленной национальностью (по переписи 1989 года — 550,3 тыс. человек или 50,3%).

Численность украинцев по переписи 2010 года по сравнению с 2002 годом сократилась на 14,3 тыс. человек (в 1,7 раза) и составила 20,3 тыс. человек.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года увеличилась численность коренных малочисленных народов Севера: эвенков с 18,2 до 21,0 тыс. человек, эвенов – с 11,7 до 15,1 тыс.человек, долган с 1,3 до 1,9 тыс.человек, юкагиров с 1,1 до 1,3 тыс. человек, чукчей с 602 до 670 человек. Выросла также их доля в общей численности населения республики – с 3,5 до 4,2%. Немаловажную роль в увеличении численности северных народов сыграло изменение национального самосознания.

Доли коренных малочисленных народов Севера, проживающих в республике, в общей численности указанных национальностей в Российской Федерации составили: эвенков – 55,5%, эвенов – 67,3%, долган – 24,2%, юкагиров – 79,9% и чукчей – 4,2%.

Также под влиянием, главным образом, трудовой миграции, за 2002-2010 годы увеличилась численность киргизов – в 3,5 раза, узбеков – в 2,8 раза, таджиков – в 2,4 раза, армян – на 33,5%.

По данным переписи 2010 года по сравнению с 1989 годом у всех национальностей в Якутии увеличилась доля лиц, указавших своим родным русский язык. В 1989 году из 1000 якутов свой родной язык знали 951 человек, а в 2010 году цифра уменьшилась до 940 человек. Большая часть эвенков и эвенов считают своим родным якутский язык.

Точные данные по численности населения, его национальному составу и владению языками, уровню образования, источникам средств существования и другим характеристикам населения, будут получены по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года.