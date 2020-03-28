Переносится массовая вакцинация домашних животных против бешенства

Массовая вакцинация домашних животных, кошек и собак, назначенная на 28 марта и 2 апреля по управам города Якутска переносится на более позднее время.

Оперативный штаб по профилактике и ликвидации бешенства на территории городского округа «город Якутск» информирует владельцев домашних животных о том, что в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции, а также Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в России нерабочих дней» от 25 марта 2020 года вакцинация против бешенства собак и кошек по округам и пригородам переносится на 11 и 18 апреля 2020 года.

По данным Управления ветеринарии г. Якутска в рамках проводимых мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на 26 марта 2020 года вакцинировано 1676 собак и 705 кошек. За 2019 год вакцинировано 6556 собак и 2881 кошка.