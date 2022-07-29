Перенесено оглашение приговора Николаю Лукину

Сегодня, 29 июля в Чурапчинском районном суде должны были огласить приговор в отношении Николая ЛУКИНА, инженера по охране и защите леса Чурапчинского филиала ГАУ «Якутлесресурс». Напомним, что Лукина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Однако суд перенесли на 1 августа. Причина неизвестна.

Об этом сообщает ученый и общественный деятель Ульяна ВИНОКУРОВА. А лесные пожары набирают силу. Просят людей за 300 рублей в час со своим снаряжением явиться на тушение пожаров, добавляет Ульяна Алексеевна.