Перенесен II съезд депутатов представительных органов муниципальных образований РС (Я)

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 17 марта 2020 года состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и во исполнение пункта 2 Указа Главы РС(Я) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию, распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» принято решение отменить проведение II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 26 марта 2020 года.

В ходе заседания оргкомитета спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ отметил полную готовность к проведению мероприятия и большой объем проделанной организационной, содержательной работы. Вместе с тем, во избежание серъезных рисков, связанных со здоровьем населения, предложение Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) о переносе даты проведения II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) была единогласно поддержана. “Глава Якутии дал четкие поручения по поводу ограничения проведения массовых мероприятий, и мы его должны выполнить”, — отметил Петр Гоголев.

Предложения по возможным датам проведения съезда будут направлены председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам местного самоуправления Василию МЕСТНИКОВУ до 1 июля 2020 года.