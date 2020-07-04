Peremena: Ребёнок с ожирением – что за этим стоит и как помочь

Результат безответственности или чрезмерной гиперопеки родителей

С Peremena дети скинули от 3 до 12 кг за сезон

SakhaLife беседует с активной матерью, общественницей и социальным предпринимателем Викторией ВАРЛАМОВОЙ-КОНТОЕВОЙ. Она первой в республике открыто заявила, что детское ожирение наступает активными шагами и нужно объединиться в борьбе против новой эпидемии современности. Ожирение в детском возрасте серьезно подрывает здоровье и запускает необратимые процессы в организме ребёнка.

Виктория — автор и руководитель единственного проекта в Якутии, который оказывает комплексную помощь семьям с детьми с избыточным весом и ожирением.

— Виктория, якутяне помнят тебя как звездную телеведущую. Сейчас ты выпала из медиапространства и борешься с детским ожирением. Как так получилось?

— На создание этого сложного и ответственного проекта меня натолкнула безысходность. Я очень хотела помочь своему ребенку сбросить вес. В нашем городе нет ни одной организации, оказывающей помощь детям с избыточным весом и ожирением. А проблема с каждым годом все острее, полных детей становится все больше. Раз нет соответствующей организации — надо создавать самой. Года два вынашивала план проекта. Когда ушла в декретный отпуск, появилось больше времени, и тогда решила действовать.

— Действительно, проблема есть. И без всяких исследований бросается в глаза, что полных детей с каждым годом все больше. В чем же причина?

— В этом виноваты мы, родители. Кто кормит детей и семью, кто распоряжается семейным бюджетом? Кто закупает продукты и готовит? Естественно, мы — взрослые. Я признаю свою ошибку, что всегда уходила в работу с головой, и у дочери не было режима приема пищи, мы не всегда следили за калорийностью питания. Особенно муж без меры покупал сладкое. Ребёнок копирует родителей, которые предпочитают пассивный отдых на диване вместо активного досуга с детьми.

— Да, верно, неправильные пищевые привычки и малоподвижный образ жизни начинаются с семьи, с родителей.

— За два года работы моего проекта я столкнулась с множеством случаев и могу сказать, что детское ожирение — это социальная болезнь.

— Не слишком ли сильно сказано?

— Во-первых, к нам за помощью обращаются много разведённых людей, в основном матери. Ребёнок психологически чувствует вину за развод отца и матери, скучает по родителю, с которым не живет, к примеру, по отцу. Возможно, ребёнок получил травму при их конфликтах. Он заедает свои душевные проблемы, еда для него радость, удовольствие. Второй момент. Разведенная мама одна поднимает детей, работает с утра до вечера, иногда на нескольких работах. Она приходит домой вечером, и за поздним ужином голодный ребёнок съедает за раз больше нормы. Мама зачастую компенсирует своё долгое отсутствие сладким, мучными изделиями. Бывает и другой сценарий. Родители заняты только собой, карьерой, вечной гонкой за материальным достатком. При этом дома нет душевной близости с детьми. Их любовь к детям выражается крутыми подарками в виде дорогих гаджетов, нарядов, игрушек, походов в модные бургерные. Что в душе ребёнка — их не интересует. А дети хотят от нас простого человеческого тепла и ласки. Если этого нет, дети, требуя от нас внимания, стремятся быть заметнее и начинают много есть. Причём это происходит на бессознательном уровне. Когда ребёнком не занимаются, он предоставлен сам себе, не организовывается его досуг, нет хобби, маленький человечек от ничегонеделания тоже уходит в мир еды, такая радость всегда доступна. Рассмотрим противоположную ситуацию — гиперопеку. Родители в буквальном смысле растворяются в своих детях. Они уверены, что дают своему любимому чаду все хорошее от жизни, но тем самым его давят, не дают воздуха, пространства для самостоятельности. Когда видишь, как родители, присев на корточки, надевают кроссовки 11-летнему практически подростку, это страшно. Ребёнок превращается, может, прозвучит грубо, в тепличное непонятное существо, который не знает слова «нет», ничего не ценит, ничем не дорожит. Сейчас многие не приобщают ребёнка к физическому труду, который воспитает человека. Среди нас много тех, кто в стремлении, чтоб ребенок был непременно успешным, не учитывая его желания, индивидуальность, записывает во всевозможные кружки, курсы, и требует достижений. В результате ребёнок лишен детства, внутренний бойкот доводит до ожирения.

— Что ж, оказывается, проблема детского ожирения намного шире. Ты говоришь, что для решения проблемы ожирения у ребёнка нужен комплексный подход. Как работает твой проект «Peremena»?

— В нашем проекте в самом начале дети проходят медицинское обследование. Большая работа ведётся с родителями по организации правильного питания в семьях. По коррекции питания семей и детей сопровождает врач-эндокринолог Мария МЕСТНИКОВА. Мы приобщаем родителей и детей к активному движению и спорту. У нас на регулярной основе проходят занятия по детскому фитнесу и плаванию. С родителями дети ходят на каток, лыжню, учатся играть в волейбол, баскетбол, активно отдыхают на пеших походах. Мы продвигаем семейную ходьбу. С подопечными проекта “Peremena” работают психологи. Привлечение детей с избыточным весом, которые не хотят двигаться — отдельная история. С этим очень хорошо справляется наш главный тренер и спортивный наставник Лена ВАСИЛЬЕВА. В следующих сезонах будем усиливать работу с родителями. Как я уже сказала, проблема в основном в них самих.

— Виктория, это огромная организационная работа. Как ты со всем этим справляешься?

— Благодаря моей команде. Врач-эндокринолог Мария Местникова и Лена Васильева, спортивный специалист и педагог, со мной с первого дня. Наша троица за эти два года через многое прошла и готова идти дальше. В нашу команду привлекли еще одного врача-эндокринолога Варвару ВАСИЛЬЕВУ, тренера по плаванию Святослава СКРЯБИНА и замечательного психолога Ксению ТАРСКУЮ.

— А как удалось объединить усилия с крупными государственными учреждениями здравоохранения и спорта?

— В самом начале пути меня поддержала и помогла Прасковья Петровна БОРИСОВА, председатель якутского регионального отделения общественного движения «Матери России». Она познакомила меня с руководством Детской городской больницы и Педиатрического центра НЦМ. Помогла найти помещение для нашего экспериментального первого сезона. Я ей безмерно благодарна и очень ценю ее вклад. По части спорта, я работаю с Министерством спорта. Мы заключили Соглашения о совместной работе с Детской городской больницей, Педиатрическим центром НЦМ, а также с Республиканским центром адаптивной физической культуры и спорта, Управлением по физической культуре и спорту, Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем нашим социальным партнёрам за помощь и поддержку.

— Серьезная работа проведена. Виктория, вы недавно завершили второй сезон. Какие результаты достигнуты?

— Участники проекта «Peremena» — дети и родители во втором сезоне получили знания и практические навыки в вопросах сохранения здоровья ребенка, сбалансированном питании, пользе активного досуга, спорта. Дети прошли комплексное медицинское обследование. Они приобщились к активному движению через регулярные занятия детским фитнесом и плаванием, а также специальные спортивные мероприятия проекта. Большое внимание уделялось коррекции питания в семьях и работе с родителями по меню детей. Психологическая поддержка проекта обеспечила душевное сближение родителей и детей, безболезненному переходу на активное движение и правильное питание. Мотивация со стороны наставников проекта дала уверенность детям в своих силах, способностях. В течении проекта дети снизили вес от 3 до 12 кг, существенно уменьшились в объемах. Нас не остановила даже самоизоляция, мы быстро перешли на онлайн-формат. Достичь результата получается тем, кто по-настоящему хочет помочь своему ребёнку и с нами целенаправленно работает. К сожалению, встречаются и такие родители, которые хотят просто передать нам свои проблемы и ребёнка, не желают менять образ жизни семьи и ждут результат здесь и сейчас. А так не бывает. Работа по коррекции веса у ребёнка отнюдь не доставка в квартиру суши одним кликом в смартфоне. Только вместе, объединив усилия, движимые одной целью, родители и дети при сопровождении наших специалистов, достигают успеха. Мы стараемся сделать так, чтобы процесс этот был не мучительным, а радостным, веселым, победным. Здороветь и «красиветь», получить ключ к этому на всю жизнь – это же счастье!