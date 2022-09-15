15.09.2022
10:31
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Спорт
Перекрытия улиц в день проведения «Кросс Нации – 2022» в Якутске
17 сентября 2022 года в городе Якутске с 11:30 часов до 14:00 часов временно будет ограничено движение транспортных средств по Сергеляхскому шоссе от пересечения Сергеляхского шоссе и улицы Лермонтова до пересечения Сергеляхского шоссе и улицы Дежнева, а также по улице Ойунского от пересечения улицы Ойунского и Сергеляхского шоссе до пересечения улицы Ойунского и улицы Каландаришвили.
Отметим, «Кросс нации» в Якутске состоится напротив учебного корпуса АГАТУ. Регистрация начнется с 09:00 ч. до 11:00 ч. Торжественное открытие забега состоится в 11:30, старт будет дан
Фото: Василий Кононов
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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