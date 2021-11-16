Перекрыт участок проспекта Ленина от улицы Октябрьская до магазина «Илин Эҥэр» 🚧

В городе Якутске продолжаются работы по капитальному ремонту проспекта Ленина. В связи с ремонтными работами, с 16 ноября перекрыт участок дороги от улицы Октябрьская до магазина «Илин Энэр».

Подрядная организация ООО «Дорстрой» до конца ноября проведет земляные работы, устройство слоев основания, закладку коммуникаций. Работы проводятся согласно графика.

Напомним, капитальный ремонт проспекта Ленина в Якутске начался 7 октября 2021 года. По первому этапу работ подрядчик планирует произвести работы по устройству основания дорожной одежды на участке от улицы Кулаковского до улицы Кирова. Асфальтирование участка запланировано в 2022 году.

В следующем году проектом предусмотрены укладка тротуаров из гранитной и вибропресованной плит, устройство велосипедных дорожек, вынос и установка опор наружного освещения, устройство водоотводных и прикромочных лотков. В кабельную канализацию будут спрятаны все провода, которые висят по опорам освещения вдоль проспекта Ленина. Капремонт также включает установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров, а также работы по озеленению.