Перекроют еще один участок по проспекту Ленина

Плановые работы по реконструкции проспекта Ленина продолжатся

Капитальная реконструкция проспекта Ленина в Якутске началась 7 октября прошлого года. Подготовительные работы были проведены на участке от улицы Кулаковского до улицы Кирова (их протяженность составила 820 метров). Но затем начались археологические работы и ремонт коллектора работы – поэтому работы по реконструкции были задержаны.

На следующей неделе в планах — перекрытие участка проспекта Ленина от площади Орджоникидзе до улицы Курашова. Как сказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства мэрии г. Якутска Василий Амбросов во время общегородской планерки, сегодня разрабатывается и согласовывается схема движения общественного транспорта, маршруты объезда для автомашин с использованием параллельных проспекту улиц. «Подробную информацию позднее передадим в СМИ для информирования населения», — отметил он.