07.02.2022
12:42
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Якутск

Перекроют еще один участок по проспекту Ленина

Плановые  работы по реконструкции проспекта Ленина  продолжатся

Капитальная реконструкция проспекта Ленина в Якутске началась 7 октября прошлого года. Подготовительные работы были проведены на участке от улицы Кулаковского до улицы Кирова (их протяженность составила  820 метров). Но затем начались  археологические работы и ремонт коллектора работы – поэтому работы по реконструкции  были задержаны.

На следующей неделе в планах — перекрытие участка проспекта Ленина от площади Орджоникидзе до улицы Курашова. Как сказал  начальник управления транспорта и дорожного хозяйства мэрии г. Якутска Василий Амбросов во время общегородской планерки, сегодня разрабатывается и согласовывается схема движения общественного транспорта, маршруты объезда для автомашин с использованием параллельных проспекту улиц. «Подробную информацию позднее передадим в СМИ для информирования населения», — отметил он.

Источник: SakhaLife
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