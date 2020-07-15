15.07.2020
18:42
68
Якутск
Перекресток П. Алексеева-Стадухина-Пирогова будет закрыт
Перекресток улиц П. Алексеева, Стадухина и Пирогова будет закрыт для движения транспорта с 16 до 26 июля
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством дорожных работ на объекте «Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц П. Алексеева – Стадухина – Пирогова», на данном участке будет ограничено движение транспортных средств с 16 июля 2020 до 26 июля 2020 года.
Автобусные маршруты № 5, № 6, № 35 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Источник: Якутск.рф
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