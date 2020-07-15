Перекресток П. Алексеева-Стадухина-Пирогова будет закрыт

Перекресток улиц П. Алексеева, Стадухина и Пирогова будет закрыт для движения транспорта с 16 до 26 июля



Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством дорожных работ на объекте «Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц П. Алексеева – Стадухина – Пирогова», на данном участке будет ограничено движение транспортных средств с 16 июля 2020 до 26 июля 2020 года.

Автобусные маршруты № 5, № 6, № 35 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.