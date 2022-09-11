11.09.2022
23:07
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Политика

Переизбран глава Вилюйского улуса

Действующий глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ, на этот раз выдвинутый партией «Единая Россия», переизбран. Об этом сообщает телеграм-канал Вилюйской улусной газеты «Олох суола».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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