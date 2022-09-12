12.09.2022
00:08
161

Политика

Переизбран глава Ленского района

Действующий глава Ленского района Жумарт АБИЛЬМАНОВ уверенно выиграл выборы, сообщает в своем телеграм-канале Ольга БАЛАБКИНА, зампред правительства Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх