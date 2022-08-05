Переходим на шиповник? Соки в России подскочат в цене

Названы факторы, которые повлияют на стоимость соков.

Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов озвучил прогноз насчет потребительского рынка соков. Грядут перемены и связаны они с повышением цен.

По словам Туманова, в стране нет в настоящее время современных технологий, которые бы позволяли производить в полном объеме отечественные соки. А так как с рынка могут уйти совместные предприятия с иностранными компаниями, работающие по современным технологиям, то увеличатся расходы на сельскохозяйственное производство.

Иными словами, сельхозпроизводство станет более затратным. К тому же в России производится не так много соков из местных фруктов. А если производство находится в северных районах, то это втройне невыгодно. Соответственно, чем больше расходов, тем выше стоимость продукции.

К тому же в этом году урожай местных фруктов будет, скорее всего, меньше, чем в прошлом году.