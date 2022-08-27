27.08.2022
13:50
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Якутия

Переезд из Якутии: куда и по каким причинам? — Сахастат

Большинство лиц, покинувших Якутию в этом году, переехало жить в Новосибирскую область и Краснодарский край, сообщает ИА SakhaNewsс ссылкой на Сахастат. 

На третьем месте, куда якутяне предпочитали переезжать в январе-июне этого года, находится Санкт-Петербург, далее Москва, Ленинградская и Иркутская области. 

Наибольшее количество лиц уехало из республики по причинам приобретения жилья в других регионах, в связи с новой работой и учебой.

Другими распространнными причинами отъезда из Якутии являются: возвращение к прежнему месту жительства, несоответствие природноклиматических условий, а так же переезд к детям или родителям. 

При переезд

Фото: ИА SakhaNews,
Источник: ИА SakhaNews,

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