27.08.2022
13:50
481
Якутия
Переезд из Якутии: куда и по каким причинам? — Сахастат
Большинство лиц, покинувших Якутию в этом году, переехало жить в Новосибирскую область и Краснодарский край, сообщает ИА SakhaNews, с ссылкой на Сахастат.
На третьем месте, куда якутяне предпочитали переезжать в январе-июне этого года, находится Санкт-Петербург, далее Москва, Ленинградская и Иркутская области.
Наибольшее количество лиц уехало из республики по причинам приобретения жилья в других регионах, в связи с новой работой и учебой.
Другими распространнными причинами отъезда из Якутии являются: возвращение к прежнему месту жительства, несоответствие природноклиматических условий, а так же переезд к детям или родителям.
При переезд
Фото: ИА SakhaNews,
Источник: ИА SakhaNews,
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