Переезд из Якутии: кто, сколько и куда?

Перспективы климатической миграции для жителей Якутии изучил Ю.И. Жегусов, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института биологии, сообщает тгк Биология Якутии.

А что же думает население? С августа по октябрь 2022 г. был проведен анонимный онлайн-опрос среди жителей РС (Я) среди 1116 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в разных районах республики.

В итоге, вербальную готовность к смене места постоянного жительства выразили 37,6% респондентов, а 49,3% жителей не пожелали уезжать в другой регион России. Мотивы респондентов, желающих уехать из Якутии почти не связаны с изменением климата, т.к. оно еще не достигло критического уровня, способствующего массовой миграции.

Некоторые из выявленных моментов:

— женщины проявляют большую степень готовности к переезду, чем мужчины.

— как и предполагалось, более половины молодежи в возрасте с 18-29 лет хотела бы найти новое место постоянного жительства. Но чем старше возраст респондента, тем больше тех, кто не согласен на переезд.

— несмотря на негативное влияние изменений климата в сельском хозяйстве, 55,1% сельчан ответили, что не готовы покинуть родную землю.

— чем выше уровень образования, тем сильнее проявляются миграционные установки на переезд. Можно предположить, что люди с высшим образованием имеют опыт учебы в других городах, путешествий по стране и поездок за рубежом, поэтому им проще принимать решение о переезде.

— на миграцию больше влияют мотивы личного характера: стремление жить в более благоприятном климате, получить образование, получить доступ к более качественному отдыху.

Куда хотят переехать жители Якутии?



Летом-осенью 2022 г. в Республике Саха был проведен опрос о том, в какой регион России хотели бы переехать якутяне?

32% желающих сменить место жительство точно не смогли назвать конкретный город/область, где бы хотели обосноваться в будущем

21% хотят жить в Южных областях России (Сочи, Краснодарский и Ставропольский край, Севастополь, Крым)

21% выбирают населенные пункты Сибири (Алтай, Улан-Удэ, Иркутск и т.д.)

19% планируют переехать в столичные города, западные области РФ (Москва, Санкт-Петербург, Калининград)

6% респондентов привлекает Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток и т.д.)

Остальные выбрали другие места для проживания. Но так или иначе 27% хотят жить рядом с Якутией, сообщает тгк @open_sociology