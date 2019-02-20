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Переехать или остаться: В Институте мерзлотоведения обсудили потепление в Якутии

Высший совет старейшин провел выездное заседание в Институте мерзлотоведения СО РАН, где они с учеными сформировали рекомендации правительству республики по мерам борьбы с потеплением климата в Якутии. Участники встречи обсудили, почему Якутск стоит строить на новом месте, какие районы больше всего подвержены климатическим изменениям и где уже применяют новые технологии строительства домов.

На заседании заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения Александр Федоров рассказал участникам обсуждения о том, насколько потепление затронуло территорию Якутии.

По данным, приведенным Федоровым, в республике, есть районы, где за последние 50 лет годовая температура в среднем повысилась на три градуса: Вилюйский, Кобяйский, Оймяконский, Момский, все колымские и центральные районы.

А в Якутске потепление резко начало набирать обороты с 1970-х годов.

“Это надо представить так: если норма до 1980 года была -10°C, то сейчас у нас только -7°C. К Нам пришел климат Алдана, Томмота, Олекминска и Ленска”, — объяснил ученый.

В своем докладе он отметил, что центральная Якутия буквально стоит на льдах — более 60% грунтов составляет замерзшая вода. Ее постепенное таяние приводит к изменению криогенного ландшафта. Федоров привел в пример активное образование карстовых озер в Чурапчинском и Усть-Алданском районах, которые уменьшают площадь заселенных участков и затапливают пашни.

“Вроде бы в Якутии места много — три миллиона квадратных километров, но сегодня в основном осваиваются незанятые межаласные пространства, где уже сейчас остается достаточно мало пригодной для этого территории для освоения молодым поколением. А что будет через 10 лет?” — подчеркнул исследователь.

Кроме того, разрушение вечной мерзлоты приведет к ослаблению несущей способности свайных фундаментов.

По мнению Федорова, проблему в сельских местностях нужно решать с помощью введения дренажных систем, осушающих перенасыщенную влагой землю, и восстановления леса, который бы служил защитным слоем между тающим льдом и поверхностью земли.

“Весь мир развивается на коренных породах. Они у нас рядом за Чочур Мураном — пески и юрские песчаники. Почему Якутск не может развиваться там? Хотя бы построим один квартал и посмотрим, как грядущее потепление там повлияет”, — предложил ученый.

Директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк выступил не только за строительство новых городских районов на более благоприятных грунтах за пределами Якутска, но и за эффективные технологии возведения домов с учетом современной сейсмической ситуации в республике: “Сейчас в Западной Сибири, где развиты субглинистые и глинистые почвы, спокойно сохраняют мерзлоту для освоения нефтяных и газовых месторождений, используя различные системы охлаждения почвы при реальной температуре грунтов всего -1°C . У нас в Якутске она составляет -3°C — у нас в этом есть капитальный потенциал! Нам нужно научиться строить”.

Руководитель отдела мерзлотного надзора Управления госстройжилнадзора РС(Я) Ольга Банщикова сообщила, что в этом году в 72 квартале Якутска впервые введен новый тип фундамента, внутрь свай которого встраивают охлаждающие установки.

По итогам заседания Высший совет старейшин республики сформировал рекомендации правительству, в числе которых районирование территории Якутии по степени устойчивости вечной мерзлоты, введение новых нормативов при строительстве домов в опасных зонах и организация переселения людей из прибрежных зон в глубинные.

Источник: http://ysia.ru/pereehat-ili-ostatsya-v-institute-merzlotovedeniya-obsudili-poteplenie-v-yakutii/
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