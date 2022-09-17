17.09.2022
10:26
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Медицина

Передвижные пункты вакцинации против гриппа открыли в Якутске

Горожане могут бесплатно привиться препаратами «Ультрикс квадри», «Совигрипп» и «Превенар» по следующим адресам:

рынок «Крестьянский» 17 и 18 сентября с 11.00 до 16.00 по якутскому времени;

торгово-развлекательный комплекс «Туймаада» 17, 18 сентября с 13.00 до 18.00;

рынок «Столичный» 19 сентября с 13.00 до 18.00.

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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