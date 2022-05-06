Передвижные медицинские кабинеты колесят по дальним селам

Моя коллега пресс-секретарь Сунтарской центральной районной больницы и по совместительству врач кабинета профилактики Марина Андреева рассказала о работе передвижного медицинского комплекса «КАМАЗ».

Медицинский кабинет на колесах Сунтарская больница приобрела в декабре прошлого года в рамках Национального проекта «Здравоохранение» для реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», и с тех пор в рамках Года Матери, объявленного в республике, он колесит по району. Акция «Десант женского здоровья» прошла по многим труднодоступным наслегам района. Жители сел Хадан, Кюндяя, Устье, Тюбяй, Толон, Эльгян, Хоро, Кюкяй, Тюб-Жархан и другим отдаленным от районного центра наслегам. Около четырехсот женщин района приняли участие в акции «Десант женского здоровья».

— Врачи провели анкетирование, антропометрию, лабораторные исследования: общий анализ крови, исследование уровня общего холестерина и уровня глюкозы крови, взяли анализы на цитологическое исследование, кал на скрытую кровь, по показаниям провели онкоскрининг: взяты онкомаркеры на раннее выявление онкологических заболеваний, — говорит Марина Андреева. — Женщины прошли консультацию гинеколога, измерили внутриглазное давление, сделали ЭКГ-исследование, спирометрию. Всем даны советы врачей, назначено дальнейшее наблюдение по месту жительства, некоторые пациентки направлены на дальнейшее лечение и дообследование к гинекологу, кардиологу, эндокринологу и хирургу.

Не обошли врачи вниманием и мужчин, они тоже смогли пройти обследование. Все остались довольны и пожелали в дальнейшем проводить такие же выезды в труднодоступные наслега.

Заслуженную благодарность земляков получили врач-гинеколог Розалия Анисимова, фельдшер кабинета медпрофилактики Ксения Иванова, медсестры поликлиники Ангелина Иванова, Мария Чагдинская, Валентина Ващенко, водитель передвижного медкомплекса Егор Алексеев.

— Хотелось бы отметить, — говорит Марина Борисовна, — что благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» жители малонаселенных и труднодоступных территорий обеспечены качественной и доступной медицинской помощью.

Как известно, 40% населения нашей страны проживает в труднодоступной и сельской местности, и передвижные медицинские комплексы дают возможность проводить раннюю диагностику, оказывать помощь людям, доходя до любых труднодоступных районов. Благодаря им, врачи вовремя проводят профилактические осмотры и диспансеризацию населения, выявляя заболевания на ранних стадиях, повышая качество жизни селян.