Передавайте показания приборов учета любым удобным способом

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» рекомендует потребителям для наиболее полного расчета услуг передавать показания приборов учета ежемесячно с 23 по 28 число, вносить оплату с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.

Существует несколько способов передачи показаний. Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас.

Личный кабинет для физических лиц — один из распространенных способов. Его популярность обусловлена тем, что большинство потребителей электроэнергии имеют свой Личный кабинет, потому что он очень удобен своим функционалом. http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

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Еще один оперативный способ — SMS. Услуга рассчитана на тех, кто по каким-то причинам забывает произвести сверку показаний, что важно для корректного расчета за поставленную электроэнергию.

При получении сообщения абонент по указанной ссылке может передать показания. При этом ссылка уже «привязана» к лицевому счету клиента, указаны тип прибора, предыдущие показания. Данный способ позволяет потребителю оперативно вносить данные электросчетчика.

Следующий способ — воспользоваться разделом «Передать показания прибора учета» на главной странице официального сайта ПАО «Якутскэнерго» (https://yakutskenergo.ru/) без регистрации в Личном кабинете. Необходимо ввести номер лицевого счета, адрес и показания прибора учета. Указатель «Передать показания прибора учета» отмечен электросчетчиком. Воспользуйтесь ссылкой и оперативно передавайте ежемесячные данные приборов учета.

Воспользуйтесь электронной почтой. Отправьте показания по адресу: pu@yakutskenergo.ru. Необходимо указать адрес и номер лицевого счета.

Ящики для сбора показаний приборов учета в пунктах платежей Энергосбыта удобны тем, кто не имеет интернета. Обратитесь к кассиру или администратору зала – выдадут бланк для заполнения. Необходимо также указывать лицевой счет.

Можно обратиться напрямую к кассирам в пункты приема платежей или в отделения и участки Энергосбыта .

Такая же возможность есть и при оплате электроэнергии через сервисы «Сбербанк-онлайн» и операторов «Почты России» по приему платежей.

В случае отсутствия передачи показаний в течение трех расчетных периодов подряд размер платы за услугу электроснабжения рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления электрической энергии. Начиная с четвертого месяца, при отсутствии показаний, плата за услугу электроснабжения будет рассчитываться исходя из нормативов потребления.