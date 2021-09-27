Передавайте показания приборов учета каждый месяц!

Филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» напоминает частным клиентам, что необходимо передавать показания приборов учета с 23 по 28 число текущего месяца.

Регулярная ежемесячная передача показаний счетчиков гарантирует клиентам начисление платежей на основе фактически потребленных коммунальных услуг. Это касается как электроэнергии, так и горячего водоснабжения. Точный расчет позволит избежать возникновения задолженности или переплаты.

«Передавать показания необходимо, даже если у вас нулевой расход, например, в случае длительного отъезда – объясняет Валентина Ильинова, начальник Якутского отделения филиала. — Дело в том, что при отсутствии показаний по электроэнергии начисления осуществляются по среднемесячному потреблению. По горячей воде в течение первых трех месяцев начисления идут так же, а далее по нормативу*. После передачи показаний осуществляется перерасчет. Если реальное потребление оказалось меньше начисленного, то будет сделан перерасчет в меньшую сторону. Если же реальное потребление оказалось выше среднемесячного, то ранее не оплаченный и не предъявленный к расчету объем будет доначислен.»

С этим нюансом оплаты столкнулся житель Якутска Роман Ж.: «Летом мы переехали на дачу и квартира в городе оставалась пустой, – рассказывает он. – Получив уведомление как неплательщик, я был удивлен и возмущен – всегда внимательно отношусь к коммунальным счетам и долги не коплю. И только в кассе мне объяснили – так как я не сообщал о своем нулевом расходе, начисления производились по среднему. После передачи показаний все встало на свои места – перерасчет показал отсутствие долга. Хорошо, что не отключили свет как должнику.»

Только за последний месяц после досудебной работы, проведенной энергетиками, порядка 600 человек покинули списки должников, просто предоставив показания приборов учета.

Передать показания можно:

• через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru;

• сайт «ПАО «Якутскэнерго» без регистрации в личном кабинете, пройдя по ссылке «Передать показания счетчика»;

• мобильноем приложение Сбербанк онлайн — раздел «Платежи»;

• многоканальный телефон контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05 через оператора – в рабочие дни с 08.00 до 18.00 без перерыва;

в автоматическом режиме, выбрав пункт 2, а затем — «Передачу показаний в автоматическом режиме», введите лицевой счет. Нажав звездочку, надо перепроверить данные, ввести показания счетчика и подтвердить их. Система сама подскажет порядок действий и предохранит от ошибочного ввода данных.