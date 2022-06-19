Перед Ысыахом Туймаады обеспылят дорогу к Ус Хатын

На территории архитектурно-этнографического комплекса в местности Ус Хатын полным ходом идут подготовительные работы к национальному празднику «Ысыах Туймаады – 2022».

Сегодня в местности Ус Хатын выездное рабочее совещание провел первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников. В совещании принял участие заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко, работники подведомственных предприятий Окружной администрации города Якутска, подрядные организации.

Антон Алексеенко сообщил, что на совещании обсудили вопросы подъездных дорог и транспортного обеспечения в связи с реконструкцией Намского тракта.

«Кроме того, сверяли с подрядчиками и заказчиком график работ, и какие дополнительные мероприятия необходимо выполнить по обеспыливанию и разграничению потоков транспорта к месту празднования национального праздника. По зоне ответственности города Якутска обсудили мероприятия по ямочному ремонту ул. Можайского и грейдированию обочин», — отметил Антон Алексеенко.

Также обсудили вопросы ремонта сыпучими материалами ул. Мархинская — альтернативной дороги к Ус Хатын.

«Кроме того, рассмотрели расстановку новых аншлагов для информирования населения о съездах и местах расположения парковок. Ещё из важных моментов, согласовали все мероприятия с ГИБДД», — прокомментировал Антон Алексеенко.

Заместитель руководителя по благоустройству МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Светлана Чусовская сообщила, что запланированные ремонтно-восстановительные работы, а также благоустройство местности идут согласно графику. Она заверила, что обеспыливание дорожного полотна на реконструируемом участке автодороги «Нам» будет усилено в рамках подготовки и проведения ысыаха.

На этом участке дороги очистят элементы благоустройства и дорожных знаков.

Организаторы национального праздника рекомендуют горожанам и гостям столицы пользоваться общественным транспортом (автобусами) для проезда к месту проведения праздника, а также напоминают о необходимости оформления пропусков для заезда в Ус Хатын на личном транспорте.

На совещании поручено усилить работу по информированию населения о схеме проезда к месту проведения «Ысыаха Туймаады-2022».