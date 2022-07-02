Перед стартом олимпиады «Туймаада»



Участники и эксперты олимпиады «Туймаада», которых разместили на базе республиканского Центра оздоровления и отдыха детей «Сосновый бор», отметили комфортные условия и уровень подготовки организаторов. В настоящее время ребята настраиваются к началу события. Дети есть дети, стремление к победе не мешает им знакомиться друг с другом и быть открытыми для общения. Вчера мы попросили поделиться первыми впечатлениями в Международной арктической школе.

Напомним, что в 29-ой международной олимпиаде «Туймаада» (по математике, информатике, физике и химии), которая пройдет с 30 июня по 10 июля в рамках вторых Международных интеллектуальных игр, в смешанной форме примут участие более 400 школьников из шести регионов РФ и шести стран мира.

Выпускник 11 физико-технического класса республиканского лицея-интерната Михаил Дьячковский во второй раз участвует в олимпиаде по направлению «Физика». В прошлый раз ему удалось стать бронзовым призером. «Будем честны, из-за ЕГЭ немного слабее подготовился к нынешней олимпиаде. Но я на 100% уверен, что заведу новых друзей», — признался молодой человек.

Гость из республики Татарстан, олимпиадник по химии Тимур Дериглазов учится в IT-лицее. Он отметил, что участвует в «Туймааде» первый год. «Вся сборная Татарстана из нашего лицея. Всего в Якутск приехали 12 человек. Приятно удивились природой, какая она у вас мощная! Встретили нас в аэропорту довольно ярко, в якутских национальных одеждах. Условия размещения хорошие. От олимпиады, прежде всего, ожидаем интересных задач, проверить свои знания. Также думаем хорошо провести время на досуговых мероприятиях. Из руководителей с нами учитель 8 класса по химии Адель Васильевич Халиков и Екатерина Масарова», — рассказал наш собеседник.

Справочно:

С 30 июня по 10 июля в Якутске проходят II Международные интеллектуальные игры (Yakutia International Science Games). Участие принимают 670 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов и организаторов из 17 стран и 16 регионов России.

Организаторами являются Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Малая академия наук Республики Саха (Якутия), Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.