Перед покупкой мандарины следует внимательно осмотреть

До Нового года остается всё меньше дней, а значит самое время, поговорить о том, как выбрать один из ярких атрибутов новогоднего стола — мандарины.

Основной критерий свежести мандарина — ярко выраженный аромат. На мандаринах не должно присутствовать белого налета. Не следует покупать липкие фрукты или с зелеными прожилками на кожуре. Кожура мандарина от природы немного шероховата, а если цитрус имеет восковой блеск, это свидетельствует об обработке фунгицидами. Если кожура плода мягкая, влажная и вмятины при нажатии сохраняются, значит, фрукт переморожен.

Необходимо обращать внимание на внешний вид фрукта, оценивать цвет и форму. Цвет плодов должен быть оранжевым или оранжево-красным, не должно быть белого налета или черных пятен. Форма приплюснутая, может быть небольшой бугорок на вершине. Рекомендуемый срок хранения мандаринов-1,5 месяцев при температуре воздуха +6. Наличие листочков на мандаринах не является показателем качества, а скорее хитрым маркетинговым ходом.

Цедра со следами черных пятен, плесени и гниения говорит о поражении мандаринов средиземноморской плодовой мухой. Это насекомое одно из самых опасных на земле и является карантинным видом. Соответственно, об употреблении зараженных фруктов не может быть и речи.

Согласно Гл.5. «Карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к плодам и ягодам» Решения Совета ЕЭК от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», цитрусовые плоды должны быть свободны от: восточной фруктовой мухи (Bactrocera dorsalis) — на поверхности зараженных фруктов, при детальном рассмотрении, могут быть обнаружены следы яйцекладки B. dorsalis в виде мельчайших проколов, гавайского трипса (Thrips hawaiiensis) — основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек), средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata) — личинки легко развозятся с плодами, при яйцекладке повреждается кожура, что способствует гниению плодов и развитию плесени, цитрусового трипса (Scirtothrips citri) — на листьях и молодых плодах цитрусовых повреждения заметны в виде серебристо-серых пятен и полос, и черной цитрусовой белокрылки (Aleurocanthus woglumi) — личинки и имаго располагаются на нижней стороне листьев повреждаемых растений, высасывая соки и выделяя медвяную росу.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) на железнодорожной станции Нерюнгри — Пассажирская ДВост ж.д. за 11 месяцев текущего года досмотрено подкарантинной продукции – мандаринов и апельсинов в количестве более 200,0 тонн. Подкарантинная продукция ввезена на территорию республики из Новосибирской области, страна происхождения Турция. После проведения карантинного фитосанитарного контроля продукция допущена инспектором к реализации на территории Республики Саха (Якутия).

Россельхознадзор по РС(Я) напоминает, что покупатель, вправе потребовать от продавца сопроводительные документы на продаваемую продукцию с информацией о ее карантинном фитосанитарном контроле, именно так вы обезопасите себя от нежелательной покупки некачественных фруктов для новогоднего стола. В случае поступления подкарантинной продукции в Нерюнгринский и Алданский районы, информировать по адресу: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29, телефон 8(41147)-4-30-03, e-mail:npvk04@mail.ru.