Перед органами местного самоуправления поставлены задачи

Под председательством Главы Якутии Айсена Николаева 23 сентября проведено очередное заседание Совета органов местного самоуправления, на котором рассмотрены вопросы, связанные с формированием бюджетной политики и решением приоритетных задач в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, поддержки малого и среднего предпринимательства.

Открывая заседание Совета, Айсен Николаев отметил, что 8 сентября 2019 года в 25 районах республики проведены 57 избирательных кампаний, по итогам которых избраны главы трёх районов Якутии и городского округа «Жатай». Ил Дархан поздравил вновь избранных глав городского округа «Жатай» Евгению Исаеву, главу Аллаиховского района Якова Елисеева, главу Нижнеколымского района Валерия Сентякова и главу Олекминского района Николая Харбина, ставших членами Совета по местному самоуправлению при Главе Республики Саха (Якутия) и пожелал им успехов в работе на благо жителей муниципальных образований. Лидер республики обратил особое внимание новоизбранных и действующих глав муниципальных образований на необходимости работать открыто, соизмеряя свои решения и действия с мнением жителей и общественности муниципалитетов.

Также членам Совета муниципальных образований был представлен новый руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Руслан Платонов. Глава республики выразил уверенность, что свой опыт государственного и муниципального управления, правотворческой деятельности, которым он занимался, будучи народным депутатом республики IV созыва, Руслан Михайлович направит на выстраивание слаженной и результативной работы правительства и муниципалитетами.

Озвучивая задачи, стоящие перед главами районов республики, Айсен Николаев остановился на формировании местных бюджетов на 2020 год и на плановый трехлетний период. Он подчеркнул, что в этой работе безусловным приоритетом должно стать обеспечение первоочередных расходов, в том числе, по фонду оплаты труда, оплате коммунальных услуг и социальным выплатам.

Еще одной приоритетной задачей является выстраивание на местах работы с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Глава республики назвал неприемлемой ситуацию, когда муниципальные власти, ссылаясь на отсутствие полномочий или финансовых средств, практически устраняются от «мусорного вопроса».

«На местах следует наладить четкую систему контроля и учета объемов твердых коммунальных отходов, создавать площадки для их накопления, а районные администрации должны содействовать региональным операторам в заключении договоров на предоставление услуг с населением и с бюджетными учреждениями», — подчеркнул Айсен Николаев.

Что касается работы местных властей по поддержке предпринимательской инициативы жителей и снижению административных барьеров, Глава республики напомнил, что в марте текущего года на Съезде муниципальных образований им была поставлена задача по активизации процессов передачи муниципального имущества и земельных участков в аренду предпринимателям, в том числе сельхозугодий сельхозпредприятиям и крестьянским, фермерским хозяйствам. Он отметил, что сейчас эта работа должна идти по региональному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Кроме того, были затронуты вопросы по реализации национальных проектов. «Прямая ответственность за реализацию нацпроектов, за освоение колоссальных средств, будь то на ликвидацию аварийного жилья или строительство и ремонт дорог, социальных объектов, лежит на каждом руководителе. И, конечно, главы муниципальных образований лично ответственны за все, что делается или не делается на территории муниципалитетов», — заключил Ил Дархан. В ходе заседания главы муниципальных образований по всем трем актуальным вопросам, внесенным в повестку заседания, имели возможность заслушать доклады и выступления руководителей профильных министерств, а также получить рекомендации и разъяснения по всем интересующим вопросам.