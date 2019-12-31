31.12.2019
10:46
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Происшествия

Перед Новым годом в Мирнинском районе в ДТП пострадала женщина

30 декабря в 14 часов 15 минут поступило сообщение о том, что к ним обратилась пострадавшая  в автоаварии.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что  около 13 часов 10 минут в районе 107 км.+ 865 м. РАД «Анабар» водитель 1972 г.р. с одним  пассажиром, управляя а/м «Тойота Хайс Региус», не справился с рулевым управлением, допустил съезд с дорожного полотна в правый кювет по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП  пассажирка-женщина 1957 г.р. получила закрытый перелом левой плечевой кости, ушиб левого плечевого сустава, госпитализирована в больницу г.Мирный.

В момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, находилась на заднем пассажирском сиденье слева.

Водитель а/м «Хайс»  имеет  водительский стаж с 1990 г. По данным ГИБДД  за уходящий год  к административной ответственности привлекался по ч.1 ст.12.37  КоАП РФ.

Освидетельствован на состояние алкогольного опьянения – результат отрицательный, в  происшествии не пострадал.

Участок ДТП: дорога прямая в плане, профиль дороги горизонтальный участок, щебеночно-грунтовое покрытие, дефекты покрытия проезжей части отсутствуют, состояние дорожного покрытия  заснеженное.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть  предельно внимательными  и аккуратными на дорогах республики во время густого тумана, снегопада и пурги, чем осложняется движение для автомобилей.  Увеличивайте дистанцию, держите безопасную скорость, соблюдайте интервал между транспортными средствами!        

Фото: пресс-службы.
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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