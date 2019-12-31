Перед Новым годом в Мирнинском районе в ДТП пострадала женщина

30 декабря в 14 часов 15 минут поступило сообщение о том, что к ним обратилась пострадавшая в автоаварии.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что около 13 часов 10 минут в районе 107 км.+ 865 м. РАД «Анабар» водитель 1972 г.р. с одним пассажиром, управляя а/м «Тойота Хайс Региус», не справился с рулевым управлением, допустил съезд с дорожного полотна в правый кювет по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пассажирка-женщина 1957 г.р. получила закрытый перелом левой плечевой кости, ушиб левого плечевого сустава, госпитализирована в больницу г.Мирный.

В момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, находилась на заднем пассажирском сиденье слева.

Водитель а/м «Хайс» имеет водительский стаж с 1990 г. По данным ГИБДД за уходящий год к административной ответственности привлекался по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ.

Освидетельствован на состояние алкогольного опьянения – результат отрицательный, в происшествии не пострадал.

Участок ДТП: дорога прямая в плане, профиль дороги горизонтальный участок, щебеночно-грунтовое покрытие, дефекты покрытия проезжей части отсутствуют, состояние дорожного покрытия заснеженное.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах республики во время густого тумана, снегопада и пурги, чем осложняется движение для автомобилей. Увеличивайте дистанцию, держите безопасную скорость, соблюдайте интервал между транспортными средствами!