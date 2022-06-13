13.06.2022
18:41
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Происшествия

Перед Домом правительства девушка упала в котлован

Капитальный ремонт проспекта Ленина доставил ряд неудобств жителям города Якутска, а теперь и вовсе стал травмоопасным местом. Прямо возле Дома правительства на перекрестке улиц Кирова и Ленина молодая девушка упала в котлован. Прохожие вызвали скорую помощь. Девушка жалуется на перелом ключицы.

Многие самоуверенные и спортивные люди так и пересекают проспект, запрыгивают, потом карабкаются на противоположный берег, но кому-то повезло меньше.

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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