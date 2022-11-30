Перед домашним оленеводством стоят большие проблемы

Северное домашнее оленеводство – один из основных видов традиционной хозяйственной деятельности на Севере. Участники Северного форума по устойчивому развитию, проводимого на базе Северо-Восточного федерального университета, уверены: уникальные компетенции КМНС позволяют заниматься этой деятельностью в суровых условиях, при этом гармонично сосуществуя с хрупкой природой Крайнего Севера.

Модератором площадки выступил координатор Экспертного Совета Проектного офиса развития Арктики Александр ВОРОТНИКОВ. Перед домашним оленеводством в стране, подчеркивает эксперт, стоят большие проблемы, которые видят и обсуждают. Как отметил Александр Воротников, мероприятие в Якутске собрало практиков со всей страны. Одним из самых больших специалистов в этой области он называет заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаила ПОГОДАЕВА, который выступил на обсуждении в качестве сомодератора.

«В оленеводстве мы видим проблемы самого разного характера, начиная от организации производства продукции, заканчивая жизнью кочевой семьи, и все это серьезно сказывается на развитии домашнего оленеводства. Я успел в кулуарах пообщаться с некоторыми экспертами о том, как важен их опыт», – говорит Александр Воротников.

Организаторы заседания «Проблемы и перспективы развития домашнего оленеводства в современных условиях» отмечают: несмотря на то, что Россия обладает самым большим в мире поголовьем северного оленя и потенциалом к его увеличению, число животных сокращается. Остро стоят проблемы дефицита кадров, деградации оленьих пастбищ, сбыта продукции. Отдельный вопрос – падение престижа профессии оленевода. В условиях санкций и приостановки экспорта продукции оленеводства важно обеспечить поддержку отрасли, скоординировав усилия всех уполномоченных органов власти.

Михаил Погодаев подчеркнул, что оленеводство – основа существования многих КМНС страны.

«Например, в Якутии действует 105 хозяйств. Оленеводство должно приносить доход, мы должны использовать технологии. Мы часто спорим, что такое оленеводство – образ жизни или вид сельского хозяйства, но я считаю, что это должно быть в симбиозе. Важный фактор – это сам человек. Поэтому важны вопросы и образования, и медицины, и социального обеспечения оленеводов», – подчеркнул Михаил Погодаев.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/