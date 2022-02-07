Перчатки носить теперь необязательно

Ношение медицинских перчаток исключено из противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса, это следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, для разрыва цепочки передачи инфекции сохраняется необходимость мыть руки, использовать антисептики и медицинские маски, соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров.

По-прежнему требуется дезинфекция в заведениях общественного питания, на объектах торговли, в транспорте. Процедура включает дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями дезинфекции во всех рабочих помещениях, создание запаса дезинфицирующих средств, а также выявление заболевших.

Кроме того, продолжают сохраняться такие меры, как ограничение или отмена массовых мероприятий, а также временное прекращение работы предприятий общественного питания, розничной торговли, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций.