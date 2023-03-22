Пенсию будут выдавать цифровыми рублями?

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Пенсионеры обеспокоены появившиеся сообщения о выдаче пенсий цифровыми рублями, которые нельзя будет снять со счета и «подержать в в руках».

С 1 апреля, как известно, в России появится новая форма национальной валюты. К наличным и безналичным деньгам добавятся цифровые, которые будут храниться на электронном кошельке Центробанка. По сути это будут виртуальные деньги — обналичить в банкомате их будет нельзя, сообщает МагаданМедиа.

Больше всего перспектива перевода денег в цифру пенсионеров, которые не хотят получать пенсию виртуальными рублями. И хотя граждан пытаются успокоить тем, что цифровые деньги пока запускаются только в виде пилотного проекта, все понимают, что повсеместное внедрение цифровых денег — лишь вопрос времени.

Центробанк намерен постепенно внедрять цифровой рубль в массовый оборот. Возможно, для его распространения будут использовать различные стимулы и бонусы.

«Опасаться здесь нечего. Во-первых, пенсионные начисления будут переводиться в цифровой формат исключительно по желанию получателя выплат. То есть принудительного перехода на цифровые пенсии не будет, – объясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. – Во-вторых, это надежное платежное средство, которое, в отличие от наличных денег, не подвержено внешним влияниям».

По мнению эксперта, цифровые деньги — благо, а не вред. «Это надёжное платёжное средство, которое, в отличие от наличных денег, не подвержено внешним влияниям», — поделилась мыслями эксперт с «Лайфом«.