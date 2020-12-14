14.12.2020
20:48
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Происшествия

Пенсионный фонд предупреждает: осторожно, мошенники!

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) в связи с информацией предупреждающего характера, распространяющейся по мессенджеру, о подозрительных звонках, поступающих на телефоны пенсионеров о полагающемся перерасчете пенсии предупреждает якутян.

Мошенники, представившись сотрудниками ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о якобы полагающейся гражданину денежной выплате и просят сообщить ФИО, адрес, место работы, цифры банковской карты и другую персональную информацию.

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) напоминает: специалисты Пенсионного фонда никогда не звонят клиентам и не ходят по домам, чтобы уточнить личные данные или заполнить документы.

Просим всех, особенно граждан пожилого возраста, проявлять бдительность и не передавать мошенникам конфиденциальную информацию.  Обо всех положенных пенсионных выплатах можно на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, через приложение ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

В случае фактов обращения неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и настойчиво требуют передачи персональных данных, рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия)
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