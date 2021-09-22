Пенсионный фонд о северном стаже якутян

В последнее время в средствах массовой информации распространяется информация о том, что у пенсионеров-северян с октября повышается выплата за проработанный стаж 15 лет на Крайнем Севере или за 20 лет на приравненных к нему территориях.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) поясняет, что здесь идет речь об уже действующих льготах северян. Федеральным законом от 01.12.2007 № 312-ФЗ с 1 января 2008 года были внесены дополнения в пенсионное законодательство, в соответствии с которыми пенсионерам по старости и инвалидности, отработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, размер пенсии повышается независимо от их места жительства на коэффициент 1,5 (в районах Крайнего Севера либо, например, в центральной России).

Указанные повышения действуют уже с 1 января 2008 года, никаких других изменений в правилах исчисления пенсии указанным гражданам с 1 октября 2021 года не будет, поэтому обращаться в клиентскую службу не нужно.

В связи с поступающими вопросами напоминаем порядок увеличения пенсии на районный коэффициент:

Пенсионерам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера, увеличение пенсии на районный коэффициент производится независимо от наличия стажа работы на Севере (пенсионерам по старости или, например, инвалидам, имеющим небольшой стаж) и зависит от районного коэффициента, установленного в местности их проживания.

При этом, если гражданин выработал вышеуказанный страховой стаж и стаж работы в районах Крайнего Севера и проживает в местности, где установлен районный коэффициент 1,4, ему будет установлен, по выгодности коэффициент 1,5. А если этот гражданин, проживает в местности, где установлен районный коэффициент выше 1,5 (например, 1,6; 1,7 или 2,0), ему будет установлен более высокий районный коэффициент по месту проживания.

При выезде из Республики Саха (Якутия) граждане, выработавшие 15 календарных лет в республике и имеющие страховой стаж не менее 25 лет мужчины или не менее 20 лет женщины, сохраняют право на повышение пенсии на коэффициент 1,5. Именно поэтому пенсионеры, выехавшие, например, из Якутска (районный коэффициент 1,4) не теряют в размере пенсии ни рубля, а гражданам, выехавшим, например, из Нижнеколымского или Вилюйского районов, где коэффициент 2,0 и 1,6 соответственно, будет установлен коэффициент 1,5.

Напомним, что для северян, чтобы досрочно выйти на пенсию, нужно иметь 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера или 20 лет – в приравненных к ним местностях, а также общий страховой стаж не менее 20 лет женщинам и 25 – мужчинам. Также на размер пенсии напрямую влияет индивидуальный пенсионный коэффициент, который рассчитывается из страховых взносов в ПФР.

Право на досрочную пенсию имеют:

Женщины, родившие двух и более детей, с трудовым стажем не менее 20 лет, 12 из которых – в районах Крайнего Севера или 17 – в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Оленеводы, охотники-промысловики и рыбаки, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера, со стажем не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин). Для них пенсионный возраст наступает в 45 и 50 лет.

Если у Вас остались вопросы, обратитесь в горячую линию Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) – 8-800-600-02-98 (звонок бесплатный).