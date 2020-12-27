Пенсионеры Якутии будут отдыхать и за границей

Совет Федерации одобрил изменения в закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Согласно нему с 2021 года неработающие пенсионеры Якутии получат возможность компенсировать проезд к месту отдыха не только по России, но и за ее пределами. Этим правом они могут воспользоваться 1 раз в два года. Порядок компенсации определяет Пенсионный фонд РФ.