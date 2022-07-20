20.07.2022
10:15
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Финансы
Пенсионеров ждет надбавка к пенсии с 1 августа
Индексация пенсий ждет пожилых граждан России с 1 августа, об этом сообщили в ПФР. Так, прибавку получат в том числе и работающие пенсионеры, она предусмотрена для тех, у кого есть дополнительные баллы за страховые отчисления. То есть пенсию проиндексируют тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году. Кто ушел за заслуженный отдых раньше, прибавку не получит. Размер начислений составит 314,07 рублей, сообщает ЯкутияМедиа.
Пенсионеры от 80 лет или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.
Индексация коснется 7,3 миллионов российских пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсии. Здесь действуют фиксированные выплаты. Повысятся и военные пенсии, сообщили в ПФР.
Фото: News.Ykt.ru
Источник: ЯкутияМедиа.
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