Пенсионеров ждет надбавка к пенсии с 1 августа

Индексация пенсий ждет пожилых граждан России с 1 августа, об этом сообщили в ПФР. Так, прибавку получат в том числе и работающие пенсионеры, она предусмотрена для тех, у кого есть дополнительные баллы за страховые отчисления. То есть пенсию проиндексируют тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году. Кто ушел за заслуженный отдых раньше, прибавку не получит. Размер начислений составит 314,07 рублей, сообщает ЯкутияМедиа.

Пенсионеры от 80 лет или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

Индексация коснется 7,3 миллионов российских пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсии. Здесь действуют фиксированные выплаты. Повысятся и военные пенсии, сообщили в ПФР.

