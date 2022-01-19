Пенсионерка за убийство получила реальный срок

Пенсионерка из Хангаласского района осуждена к лишению свободы за убийство мужчины

Доказательства, собранные Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летней жительнице одного из сел Хангаласского района. Она признана виновной в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 5 июня 2021 года женщина пришла в гости к своему знакомому 63-летнему мужчине, где они распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя женщина начала мыть посуду, в это время ее друг попытался склонить ее к интимным отношениям, что ей не понравилось. Женщина попросила остановиться, но хозяин квартиры не внял просьбам. В этот момент подсудимая мыла нож и, повернувшись к потерпевшему, нанесла им один удар в грудную клетку мужчины. От полученного ранения он скончался на месте происшествия, а женщина отправилась к себе домой. Тело потерпевшего обнаружил его брат, который решил навестить родственника.

Следователем проведен весь комплекс процессуальных действий, результаты которого легли в основу обвинительного приговора. Обвиняемая в полном объеме признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда он осуждена к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.