Пенсионерка Якутска «подарила» мошенникам миллион рублей

Четверо жителей г. Якутска обогатили мошенников на сумму 2,6 миллионов рублей

В отделы полиции обратились четверо жителей г. Якутска, ставших жертвами обмана лжесотрудников банка, «менеджеров» псевдоброкерских бирж и лжеработодателей.

992 тысячи рублей на несколько телефонных номеров отправила 56-летняя пенсионерка, которой мошенники от имени «Сбербанка» сообщили, что третьи лица оформили кредит на её имя. Под диктовку аферистов женщина взяла несколько кредитов в разных банках и отправила все заемные денежные средства на так называемые «безопасные счета».

65-летняя женщина и 73-летний пенсионер решили инвестировать в акции «Газпрома», но в итоге отдали мошенникам 1 392 000 рублей и 211 800 рублей соответственно. В обоих случаях потерпевшие увидели в интернете рекламу «Газпром инвестиции» и оставили заявку. Вскоре им позвонили лжеброкеры и предложили подзаработать на инвестициях. Под их руководством они активно пополняли свои «инвестиционные счета» на различные суммы, женщине даже пришлось оформить несколько кредитов в различных банках города. Однако, обещанная прибыль так и не последовала.

А 21-летний студент попался на удочку мошенников, предлагавших заманчивые перспективы удаленной работы. Под видом работодателя в мессенджере ему предложили высокооплачиваемую вакансию, не требуя никаких специальных навыков. Суть работы состояла в том, что необходимо делать ставки в интернете на определенные события. Для вывода заработанных денег «работодатели» попросили внести дополнительную сумму на счёт, что молодой человек и сделал. В итоге потерпевший перевел 27 960 рублей, сразу после этого мошенники заморозили счет и перестали выходить на связь.

Уважаемые граждане! Не верьте незнакомцам и рекламам, предлагающим быстрое обогащение. Не переводите свои денежные средства на сомнительные счета. Такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, является одним из самых ненадежных способов поправить свое финансовое положение. Берегите свои финансы!