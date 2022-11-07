Пенсионерка ответила на звонок неизвестного, а зря!

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району Якутии поступило заявление 66-летней пенсионерки по факту совершенных в отношении нее мошеннических действий.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается по доверенности оформить на её имя кредит. Далее с потерпевшей связался «специалист Центробанка», который убедил её снять все сбережения и направить на указанный «резервный счет». Женщина последовала указаниям мошенников, которым отправляла чеки о проведенных операциях на общую сумму 297 тысяч рублей.