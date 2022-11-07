07.11.2022
12:00
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Происшествия

Пенсионерка ответила на звонок неизвестного, а зря!

SakhaLife.ru.

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району Якутии поступило заявление 66-летней пенсионерки по факту совершенных в отношении нее мошеннических действий.

Пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то пытается по доверенности оформить на её имя кредит. Далее с потерпевшей связался «специалист Центробанка», который убедил её снять все сбережения и направить на указанный «резервный счет». Женщина последовала указаниям мошенников, которым отправляла чеки о проведенных операциях на общую сумму 297 тысяч рублей.

Полиция предупреждает: нельзя переводить незнакомым людям свои денежные средства, кем бы они не представлялись, что бы вам не обещали. При получении сообщений от «сотрудников банка» о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Алданскому району

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