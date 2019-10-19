Пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей

В полицию г. Нерюнгри обратилась 69-летняя местная жительница.

Пенсионерка пояснила, что на её телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником контрольно-ревизионной комиссии при Правительстве Российской Федерации и поинтересовался, не приобретала ли она мазь «Сустофас», на что та ответила согласием.

Тогда звонивший сообщил, что данная продукция признана контрафактной, злоумышленники пойманы, и ей полагается компенсация. Но для того, чтобы её получить, необходимо оплатить страховку в сумме 32 000 рублей, затем ещё 47 000 и 45 000 рублей. Мужчина заверил, что якобы эти деньги ей вернутся вместе с компенсацией.

Пенсионерка перевела запрошенные суммы на указанный счёт. Через некоторое время женщине снова позвонили и сообщили, что нужно произвести ещё одну оплату в сумме 45 000 рублей. Пенсионерка ответила, что у неё больше нет денег, однако звонивший начал настойчиво уговаривать её найти нужную сумму. Тогда потерпевшая поняла, что общается с мошенниками и лишилась всех своих накоплений в общей сумме 124 000 рублей.

В ходе разговора со следователем пенсионерка пояснила, что ей было известно о том, что на территории Российской Федерации действуют аферисты, которые разными обманными путями похищают денежные средства, что читала о фактах мошенничества в средствах массовой информации и видела по телевизору, однако доверилась звонившему человеку, так как он очень убедительно говорил.