Пенсионерка из Якутска перевела мошеннице 400 тысяч рублей

В полицию города Якутска обратилась 61-летняя горожанка. Она пояснила полицейским, что ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сказала, что неизвестные в Сочи пытаются снять с её банковской карты 250 000 рублей.

Звонившая попросила пенсионерку назвать код подтверждения операции из смс-сообщения в обратном порядке якобы для того, чтобы не дать похитить деньги. Женщина поверила ей и продиктовала цифры. Затем лжесотрудница банка еще несколько раз перезванивала с разных номеров и предлагала пенсионерке снять всё деньги со своего счёта и положить на другой, надежный счёт, чтобы не допустить новых попыток несанкционированных снятий. В конце концов она уговорила потерпевшую снять деньги и пойти к банкомату.

При этом лжесотрудница не прекращала телефонный разговор, мотивируя тем, что якобы все звонки записываются, поэтому нельзя прерываться. С помощью банкомата женщина перевела деньги на счет, продиктованный звонившей, несколькими операциями, а также несколько раз называла коды подтверждения из смс-сообщений. Затем лжесотрудница банка попросила перевести оставшиеся 40 000 рублей, но банкомат не выдал пенсионерке деньги, т.к. дневной лимит был превышен.

Тогда женщина на том конце провода пообещав, что сообщит новые данные банковской карты, завершила разговор. Через пару дней потерпевшая пришла в офис своего банка, чтобы узнать, на какой счет были переведены её деньги, но ей сказали, что операторы банка не проводят подобные операции по телефону. Проверив баланс своего счета, она поняла, что общалась с аферистами, которые похитили у нее более 400 000 рублей.