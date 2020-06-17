Пенсионерка из Якутии стала очередной жертвой аферистов
66-летняя жительница поселка Чернышевский получила смс – сообщение о том, что с ее карты произошло списание 9 900 рублей.
В сообщении был указан номер телефона, по которому можно уточнить информацию. Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая сразу перезвонила. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.
В ходе телефонного разговора злоумышленник сообщил о несанкционированном списании и, предложив реструктуризацию, убедил потерпевшую продиктовать номер банковской карты, CVV – код и одноразовые смс — коды операции, которые пришли ей на телефон. После этого со счета пенсионерки было снято 79 050 рублей.
Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Мошенники придумывают все новые схемы выманивания денег у граждан. Постоянно появляются новые схемы телефонного мошенничества, с помощью которых злоумышленники получают доступ к мобильному банку граждан. Настоящие сотрудники банка, в отличие от мошенников, НИКОГДА не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию (номер карты, имя и фамилию, срок действия, трехзначный код на обратной стороне карты, одноразовый код из смс и т.д.) у своих клиентов. В случае возникновения каких – либо проблем, они предлагают подъехать в ближайший офис банка для их разрешения.
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