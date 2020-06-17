Пенсионерка из Якутии стала очередной жертвой аферистов

66-летняя жительница поселка Чернышевский получила смс – сообщение о том, что с ее карты произошло списание 9 900 рублей.

В сообщении был указан номер телефона, по которому можно уточнить информацию. Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая сразу перезвонила. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

В ходе телефонного разговора злоумышленник сообщил о несанкционированном списании и, предложив реструктуризацию, убедил потерпевшую продиктовать номер банковской карты, CVV – код и одноразовые смс — коды операции, которые пришли ей на телефон. После этого со счета пенсионерки было снято 79 050 рублей.