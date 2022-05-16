Пенсионерка из Мирного перевела мошенникам около 5 миллионов❗

Потерпевшая Мирный 16.05

Мошенники под видом сотрудника полиции и работника банка выманили у 66 – летней жительницы Мирного около 5 миллионов рублей. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что неизвестные пытались оформить на её имя кредит, но благодаря бдительности оператора банка им удалось предотвратить данное преступление. Затем с гражданкой связался «банковский служащий», который порекомендовал в целях безопасности перевести все свои сбережения на «специальный счет». Потерпевшая поверила и выполнила все указания звонивших. В итоге она лишилась 4 989 320 рублей. Из них 850 тысяч рублей она взяла в кредит, а 4 139 320 рублей, которые копила 12 лет, сняла со своего счёта.

Уважаемые граждане! В очередной раз призываем быть предельно внимательными и относиться настороженно к любым незнакомым номерам. Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков никогда не просят перевести денежные средства на «безопасные/резервные/специальные счета», не убеждают под различными предлогами оформлять кредиты. Это делают только мошенники!