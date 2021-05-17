Пенсионерам Якутии: Почему выгодно иметь пенсионную карту от АЭБ

Алмазэргиэнбанк предлагает пенсионерам Якутии оформить карты премиальной категории «Мир Gold» и «Мир–JCB Gold» с бесплатным годовым обслуживанием и широкими возможностями.

С пенсионной картой АЭБ вы сможете получать на остаток средств 4% ежемесячно, а также кешбэк по системе лояльности “СВОИ” за покупки у партнеров банка – ваши деньги будут приумножаться без лишних действий. Также вам будут доступны переводы без комиссии до 200 тыс рублей ежемесячно в любые банки по Системе быстрых платежей.

Кроме того, клиентам, получающим пенсию на карту АЭБ, доступны льготные условия кредитования. На данный момент республиканский банк предлагает людям старшего возраста нецелевой кредит наличными “Активный пенсионный” (https://www.albank.ru/ru/credits/pension-credit/). Помимо прочего, с картой «Мир–JСB Gold» от АЭБ вы получаете возможность оплачивать покупки и за пределами страны.

Добавим, что Алмазэргиэнбанк полгода назад полностью обновил свое мобильное приложение «АЭБ Онлайн» – оно стало более быстрым, функциональным, легким, удобным, понятным. Вместе с картой Алмазэргиэнбанка вы получите круглосуточный доступ к управлению своими счетами и картами, к переводам, платежам и открытию вкладов онлайн.

Подать заявку на пенсионную карту можно по ссылке: https://www.albank.ru/ru/cards/pension-card/

Ждем ваши вопросы по номеру круглосуточного бесплатного контакт-центра АЭБ: 88001003422.