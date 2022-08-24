Пенсионерам-северянам будут компенсировать проезд на отдых на своем автомобиле

Правительство расширило возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, сообщает Российская газета. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил возвращать им деньги, потраченные за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Чтобы возместить расходы, гражданам необходимо обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставить документы на автомобиль и чеки на оплату топлива.

Неработающим пенсионерам Крайнего Севера раз в два года за счет федеральных средств оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. До сих пор льгота распространялась на поездки железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом.