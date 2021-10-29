Пенсионер поведал случайным собутыльникам о наличии денег на карте…

Доказательства, собранные следователем по особо важным делам СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора ранее неоднократно судимому жителю города Якутска. Он признан виновным в краже, совершенной с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 5 сентября 2020 года 41-летний ранее судимый мужчина на улице познакомился с пожилым мужчиной, которому предложил употребить алкоголь. Тот согласился, и мужчины отправились домой к инициатору застолья.

Во время совместного распития к мужчинам присоединился 28-летний приятель хозяина жилища. Узнав о наличии у пенсионера крупной суммы денежных средств на банковской карте, приятели договорились о завладении денежных средств случайного гостя.

Мужчины избили пенсионера и забрали у него мобильный телефон, наличные денежные средства и две банковские карты, выпытали у потерпевшего пин-коды.

Как установлено следствием, после избиения подсудимые отправили мужчину домой, усадив его в такси. По прибытии к дому потерпевший почувствовал недомогание, прибывшая бригада медицинских работников госпитализировала его в больницу, где пенсионер рассказал сотрудникам полиции об обстоятельствах получения телесных повреждений.

Тем временем злоумышленники обналичили денежные средства жертвы и поделили их между собой. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила почти 200 тысяч рублей.

Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался 10 сентября 2020 года, в связи с чем расследованием уголовного дела занялся следственный комитет.

Один из обвиняемых рассказал следователю об обстоятельствах произошедшего, но в суде он изменил показания, отрицая свою причастность к совершенным преступлениям, выдвигая различные доводы в свое оправдание. Однако следователем выбрана грамотная тактика следственных действий, собрано достаточное количество доказательств прямого умысла обвиняемых, и они изобличили их действия.

Приговором суда 28-летний подсудимый признан виновным по всем инкриминируемым преступлениям и осужден к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй обвиняемый на стадии следствия скончался (свел счеты с жизнью), в связи с чем расследование уголовного дела в его отношении прекращено по нереабилитирующим основаниям.